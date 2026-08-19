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Вандали посегнаха на нова мотриса "Шкода" (СНИМКИ)

19 август 2026, 12:17 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на транспорта
Вандали посегнаха на нова мотриса "Шкода" (СНИМКИ)

Само дни след като новите електрически мотриси "Шкода" започнаха да превозват пътници, една от тях беше обрисувана със спрей на гара Благоевград, съобщиха от Министерството на транспорта. От ведомството  вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите и са категорични, че ще продължат да работят за опазването на новия подвижен състав.

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Още при пускането на новите мотриси в експлоатация министър Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост.

Те са придобити с публичен ресурс и са предназначени да осигурят по-модерно и комфортно пътуване. Това е инвестиция за всички нас и грижата за нея е обща отговорност. 

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Влакове Шкода мотриси
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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