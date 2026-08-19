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След сериозното задимяване: Нивата на фините прахови частици в София, Перник и Кюстендил се понижават

19 август 2026, 8:11 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След сериозното задимяване: Нивата на фините прахови частици в София, Перник и Кюстендил се понижават

Понижават се нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия - София, Перник и Кюстендил, отчитат автоматичните измервателни станции. Във вторник огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Следствие на вятъра обаче нивата им спаднаха, съобщи Нова телевизия.

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РИОСВ - София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуацията.

Мобилната станция измерва стойности на замърсителите много под опасните за здравето стойности. Сутринта в сряда концентрацията на фините прахови частици е между 8 и 27 микрограма на кубичен метър при средноденонощна норма от 50. При въглеродния оксид концентрацията е между 0,3 и 0,6 милиграма на куб. метър при 8-часова норма 10 милиграма.

Оперативната прогноза за деня е северозападният вятър, който принесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието.

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Сърбия задимяване фини прахови частици пожар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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