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Флавио Болсонаро води на първия тур в Бразилия, но балотажът е неизбежен

05 октомври 2026, 6:11 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Флавио Болсонаро води на първия тур в Бразилия, но балотажът е неизбежен

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро остава начело на първия тур на президентските избори в Бразилия, но преднината му започна да се стопява с преброяването на повече бюлетини, като социологическата агенция "Датафоля" прогнозира, че ще се стигне до втори тур, съобщи Reuters. 45-годишният син на бившия президент Жаир Болсонаро се стреми да върне на власт дясното политическо движение на баща си.

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Негов основен противник е 80-годишният действащ президент Луис Инасио Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат след кампания, белязана от корупционни скандали, опасения за икономиката и обвинения в американска намеса.

След преброяваенто на около 65% от бюлетините Флавио Болсонаро води с 49,58% от гласовете срещу 42,25% за Лула. По-рано Болсонаро отбеляза резултати от около 51 и 50,4%.

За победа още на първия тур кандидатът трябва да получи над 50% от действителните гласове.

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Според "Датафоля" двамата водещи кандидати най-вероятно ще се изправят един срещу друг на втори тур. Проучванията показват приблизително изравнени позиции между Лула и Флавио Болсонаро при евентуалния балотаж на 25 октомври.

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Частичните резултати показват, че южните части на Бразилия, в които преобладават поддръжници на Болсонаро, съобщават резултатите си по-бързо. Преброяването на гласовете от североизточните части на страната, където е бастионът на Лула да Силва, отнема по-дълго.

Общо в изборите участват 13 кандидати за президент.

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Президентски избори Луис Инасио Лула Да Силва Флавио Болсонаро
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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