Пожар в Сърбия задими София, общината с предупреждение към гражданите (КАРТА)

Над 40 сигнала са постъпили в последния час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни части на София, съобщиха от Столична община. От градската управа заявяват, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината.

По информация на СДПБЗН, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра.

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От управата на София съобщават, че мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. "Цар Освободител", за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части.

Към настоящия момент измерванията не показват превишения на нормите на основните показатели.

Препоръки към гражданите

Като превантивна мярка от Столична община съветват жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима, а бременните жени, децата, възрастните хора и гражданите с хронични дихателни или сърдечни заболявания – да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито.

"Ще продължим да информираме обществеността за всяка промяна в динамичната обстановка чрез официалния сайт и каналите за комуникация на общината", заявяват от СО.

Димът от пожарите на Балканите можете да проследите в реално време ТУК.