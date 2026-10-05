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Русия удари с ракети "Бандерол" жилищна сграда в Харков, има загинали и ранени (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 2:31 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Русия удари с ракети "Бандерол" жилищна сграда в Харков, има загинали и ранени (ВИДЕО)

В неделя вечерта руските сили атакуваха индустриалния район на Харков с крилати ракети „Бандерол“, съобщи кметът на града Игор Терехов в Telegram. Според Терехов, атаката е била насочена срещу жилищен блок.

„Предварителните доклади показват, че ракета „Парсел“ е ударила жилищна сграда в Индустриалния район. В момента установяваме последствията“, каза той. По-късно кметът на Харков съобщи, че има двама загинали и още шестима ранени.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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