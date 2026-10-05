Русия удари с ракети "Бандерол" жилищна сграда в Харков, има загинали и ранени (ВИДЕО)

В неделя вечерта руските сили атакуваха индустриалния район на Харков с крилати ракети „Бандерол“, съобщи кметът на града Игор Терехов в Telegram. Според Терехов, атаката е била насочена срещу жилищен блок.
Aftermath of the russian strike on Kharkiv's🇺🇦 Industrial'nyi district! One person killed, six wounded! #Ukraine️ #Kharkiv #NATO #USA #Russia #WarinUkraine #UkraineWillWin https://t.co/Q8ohtAPtY1— Oleksandr Holovko (@realoleksandrh1) October 4, 2026
„Предварителните доклади показват, че ракета „Парсел“ е ударила жилищна сграда в Индустриалния район. В момента установяваме последствията“, каза той. По-късно кметът на Харков съобщи, че има двама загинали и още шестима ранени.
Още: Руски самолети Су са поразени, подполковници и майори са загинали при катастрофа на Ту-95 (ВИДЕО)
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.