Докога ще продължи студът? Николай Василковски с дългосрочна прогноза за времето

Студът ще продължи до сряда. Ще има изолирани снеговалежи, както казват старите хора – от зор. От 24 януари времето става по-приятно и топло, като амплитудите в температурите ще са осезаеми. Имаме един циклон, който ще премине на 21-22 януари и се очаква повече сняг в Родопите, а може и в София. В четвъртък има опасност от поледици заради дъжда, който се очаква. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

До края на седмицата ще остане облачно, но с оскъдни локални превалявания предимно от дъжд. Температури ще се повишат, като  дневните показания ще са от 3 до към 8 градуса.

Последната седмица на януари ще е по-топла спрямо изминаващите "ледени" дни. Студът ще отпусне, особено в Южна и Източна България. В някои от дните дневните температури там ще достигат 10-12 градуса.

Според ранните прогнози времето ще се определя от циклони с валежи от дъжд и сняг. Сняг ще вали в по-студените райони на Западна България, в останалата част на страната – дъжд. Валежна обстановка ще има в периодите 25-26 януари, след това – 28-30 януари.

Ранните прогнози показват, че февруари няма да е толкова студен, ще има валежни обстановки, но без продължителни студове.

