Служители на летищата в Бургас и Варна излизат на протест

Работници на летищата в Бургас и Варна излизат на символичен протест в сряда (17 септември). Те ще изразят недоволството си чрез носене на протестни баджове и ленти, съобщи за БТА Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ.

Какви са исканията им?

Сред основните причини за недоволството са разликите в заплащането при една и съща длъжност, ниските стартови възнаграждения, невъзможността за подобряване на работните графици. Синдикатите посочват, че при нарасналия трафик на пътници и инфлацията от над 5% е нормално служителите да настояват за по-добри условия и по-високи заплати. По думите на Шопов допълнителни летни бонуси получават само сезонно наетите работници.

"Лятното натоварване обаче е за всички служители, а не само за тези, които се наемат временно за сезона. Затова настояваме този бонус да се изплаща на всички", подчерта още председателят на транспортните синдикати.

"Надяваме се още в рамките на тази седмица да имаме покана от страна на ръководството на "Фрапорт", за да продължим разговорите и да намерим вариант, в който да бъдат удовлетворени исканията на работниците", коментира Шопов.