Всяко трето дете в България живее в риск от бедност или социално изключване

Стартира кампанията „Направи добро, подкрепи добър ученик в нужда!“ на Фондация Конкордия и BILLA

Според данни на НСИ относителният дял на децата в България, изложени на риск от бедност, е 27%. В тежки материални и социални лишения живеят 16,3% от децата в страната, а 33% са в риск от бедност или социално изключване. Данните на Евростат поставят страната ни на водеща позиция в Европейския съюз по общ риск от бедност или социално изключване сред непълнолетните. Това остро поставя въпроса за необходимостта от устойчива подкрепа за тези социални групи.

Фондация КОНКОРДИЯ и BILLA стартират кампанията „Направи добро, подкрепи добър ученик в нужда!“, която има за цел да подпомогне деца в неравностойно положение с учебни материали. Всеки желаещ може да се включи като закупи ученически пособия – химикалки, тетрадки, помагала и други ученически пособия от каталога със специални оферти на BILLA „Обратно на училище“. Материалите могат да бъдат дарени в специално обозначените кошове, разположени след касовите зони във всеки магазин BILLA. Събраните материали ще достигнат до деца и младежи, подкрепяни от фондация КОНКОРДИЯ, за да започнат новата учебна година по-уверени и подготвени.

Фондация КОНКОРДИЯ развива дългогодишна дейност в подкрепа на деца, младежи и семейства, които живеят в трудни социални и икономически условия. Работата на организацията е насочена не само към посрещането на непосредствени нужди, но и към осигуряването на условия децата да растат в сигурна семейна среда, да посещават редовно училище и да развиват своите умения.

През 2025 г. фондацията подкрепя 2300 души, сред които над 1300 са деца, включени в различни образователни дейности - помощ с подготовката за училище и домашните работи, наваксване на пропуски, четене и писане. Децата участват и в спортни и творчески дейности, чрез които развиват социални и житейски умения. Екипът на фондацията работи и с техните семейства, като според конкретните им нужди предоставя социална и психологическа подкрепа, храна, дрехи и друга помощ.

BILLA е доверен партньор на фондация КОНКОРДИЯ от 2012 г. и активно подкрепя множество социални дейности, насочени към деца от уязвими семейства. Благодарение на тези дългогодишни усилия подрастващите, отглеждани в несигурна среда, получават по-добри възможности за обучение и социализация.