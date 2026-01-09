Динозаври оживяват на паркинга на Kaufland в столичния кв. “Дружба“

Ревът на тиранозавър и величието на спинозавър посрещат столичани от 12 януари до 17 февруари. Впечатляващата изложба събира над 30 различни вида динозаври в реални размери, които оживяват пред очите на малки и големи. Атракцията ще бъде разположена на паркинга на Kaufland в столичния кв. „Дружба“ (ул. Хайделберг 1) и ще работи всеки ден от 10:00 до 20:00 часа. Събитието предлага и шоу с разнообразни игри за децата, като входът за деца до 3-годишна възраст е безплатен.

Децата и техните родители могат да се впуснат заедно в незабравимо ледено приключение, което съчетава забавление и образование. Специални табели разказват любопитни факти за живота, особеностите и местообитанията на праисторическите гиганти. Така срещата с динозаврите се превръща в увлекателен урок по история на Земята, а впечатляващите фигури в реални размери връщат посетителите милиони години назад във времето.

Инициативата е част от социалния ангажимент на Kaufland да предоставя достъп до образователни програми и активности за деца от различни възрасти. Повече информация можете да откриете във Facebook страницата на организаторите ТУК.