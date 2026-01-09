Любопитно:

Раздялата е близо: Густаво Бусато се срещна с шефовете на ЦСКА, бразилецът си припомни знаменита победа над Рома (СНИМКА)

09 януари 2026, 11:04 часа 172 прочитания 0 коментара

Чужденецът с най-много мачове в историята на ЦСКАГуставо Бусато, е все по-близо до напускане на клуба. Бразилският страж има договор с „армейците“ до края на настоящия сезон като няма да получи предложение за неговото подновяване. Ръководството на „червените“ дори води преговори с 35-годишния вратар за прекратяването на контракта му по взаимно съгласие, като се очаква това да стане факт съвсем скоро.

Густаво Бусато ще бъде заменен от Димитър Евтимов

От ЦСКА вече са намерили заместник на Бусато в лицето на бившия вратар на тима Димитър Евтимов, който в момента носи екипа на Ботев Враца. Според запознати той ще се присъедини към „армейците“ до края на тази седмица и ще замине с отбора за подготвителния лагер, който ще се проведе в Турция. Поради тази причина Густаво Бусато посети вчера офисите на „червените“ в София. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Густаво Бусато

Бразилецът разкри за срещата в социалните мрежи

Най-вероятно Бусато се е срещнал с ръководството на ЦСКА, за да обсъдят всички детайли по прекратяването на договора му. Бразилецът разкри за срещата в една от социалните мрежи като публикува снимка, на която държи колаж свързан с една от най-знаменитите победи на родния гранд в последните години – успехът с 3:1 над италианския Рома в Лига Европа през сезон 2020/21.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
