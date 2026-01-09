Спорт:

Емо Костадинов за шансовете на ЦСКА 1948 за титлата: Разликата в точките с Левски е голяма, но аз съм оптимист

09 януари 2026, 11:35 часа 302 прочитания 0 коментара

Спортният директор на ЦСКА 1948 и легенда на българския футбол Емил Костадинов коментира шансовете на тима от Бистрица да се бори с Левски и Лудогорец за титлата в Първа лига. Той говори пред колегите от „Гонг“ като бе категоричен, че разликата в точките между „червените“ и „сините“ е доста голяма, но той е оптимист. Както е известно, Левски е лидер във временното класиране с 44 пункта. ЦСКА 1948 заема втората позиция с 37 точки, колкото има и третият – Лудогорец.

Костадинов сподели, че в момента ЦСКА 1948 разполага с много добър отбор и всичко в битката за титлата ще се реши в преките двубои. Бившият нападател обаче бе категоричен, че очаква тимът от Бистрица да се представя на много добро ниво по време на пролетния дял от шампионата.

„Всичко ще се реши в преките двубои“

„Имаме един доста добър отбор. Факт е, че направихме някои грешки през есента, но това са нормални неща. Очаквам през пролетта да бъдем още по-добри. В момента отборът е на лагер при отлични условия и момчетата се готвят на пълни обороти. Определено първенството ще е много интересно през пролетта. Ние изоставаме на 7 точки от Левски, а с актив, колкото нашия, е Лудогорец, но има още доста мачове до края. Според мен всичко ще се реши в преките двубои“.

ЦСКА 1948 Левски Майкон

„Факт е, че точките са доста, но съм оптимист. Всъщност, винаги съм бил оптимист, макар и да има доста тежки мачове до края на сезона. Винаги има шанс да привлечем и още нови попълнения. Хубаво е в отбора има конкуренция, защото така вървим напред“, заяви директорът на ЦСКА 1948.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Нов „майстор“ в ЦСКА 1948, тимът от Бистрица взима бивш нападател на ПСЖ (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Емил Костадинов Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес