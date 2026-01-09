Емо Костадинов за шансовете на ЦСКА 1948 за титлата: Разликата в точките с Левски е голяма, но аз съм оптимист

Спортният директор на ЦСКА 1948 и легенда на българския футбол Емил Костадинов коментира шансовете на тима от Бистрица да се бори с Левски и Лудогорец за титлата в Първа лига. Той говори пред колегите от „Гонг“ като бе категоричен, че разликата в точките между „червените“ и „сините“ е доста голяма, но той е оптимист. Както е известно, Левски е лидер във временното класиране с 44 пункта. ЦСКА 1948 заема втората позиция с 37 точки, колкото има и третият – Лудогорец.

Костадинов сподели, че в момента ЦСКА 1948 разполага с много добър отбор и всичко в битката за титлата ще се реши в преките двубои. Бившият нападател обаче бе категоричен, че очаква тимът от Бистрица да се представя на много добро ниво по време на пролетния дял от шампионата.

„Всичко ще се реши в преките двубои“

„Имаме един доста добър отбор. Факт е, че направихме някои грешки през есента, но това са нормални неща. Очаквам през пролетта да бъдем още по-добри. В момента отборът е на лагер при отлични условия и момчетата се готвят на пълни обороти. Определено първенството ще е много интересно през пролетта. Ние изоставаме на 7 точки от Левски, а с актив, колкото нашия, е Лудогорец, но има още доста мачове до края. Според мен всичко ще се реши в преките двубои“.

„Факт е, че точките са доста, но съм оптимист. Всъщност, винаги съм бил оптимист, макар и да има доста тежки мачове до края на сезона. Винаги има шанс да привлечем и още нови попълнения. Хубаво е в отбора има конкуренция, защото така вървим напред“, заяви директорът на ЦСКА 1948.

