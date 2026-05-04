Храна с изтекъл срок и лоши условия в столове за ученици и социални кухни

Общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни‑майки, обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми.

Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231,6 кг храни в нарушение. Инспекторите на БАБХ са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка проблеми със сградния фонд, съобщиха от агенцията.

В ученически столове в София са възбранени 39,52 кг месни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Констатирани са пропуски във водената документация.

В студентски стол в Хасково пък готвени ястия са съхранявани при минусова температура, липсват процедури и договор за управление на отпадъчни животински продукти. Във Варна е открита риба без задължителната маркировка. В Търговище са намерени храни без етикети на български език и с изтекъл срок на годност. В ученически бюфет в Правец е установен имитиращ на млечния продукт, влаган в сандвичи. В Смолян до децата е стигало негодно кисело мляко.

Освен проблемите с храните, често срещани са нарушенията, свързани със сградния фонд и хигиенните условия – липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и наличие на ненужни вещи в работните зони. Установени са и пропуски в системите за самоконтрол – липса или нередовно водене на документация.

Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по‑тежките нарушения са съставени 11 акта.