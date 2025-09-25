Спасиха ранено мече край Смилян

Успешната акция за спасяване на раненото мече е проведена от РИОСВ–Смолян, ДГС–Смилян и полицията. Мечето е на около две години. Снощи около 19:00 ч., на телефон 112, е подаден сигнал за животното, намиращо се в безпомощно състояние в коритото на река между смолянските селата Смилян и Кошница.

След упояването му експертите установили, че мечето е женско и има рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.

В 4:00 ч. тази сутрин мечето е транспортирано в Парка за танцуващи мечки – Белица, където ще му бъдат направени допълнителни медицински прегледи и ще получи специализирани грижи.

Към момента причините за нараняването и състоянието на мечето все още не са ясни.