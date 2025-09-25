Войната в Украйна:

България е сред водещите в ЕС по ръст на туристическите нощувки

25 септември 2025, 14:20 часа 369 прочитания 0 коментара
България е сред водещите в ЕС по ръст на туристическите нощувки

България е на шесто място сред държавите от Европейския съюз по ръст на броя на нощувките в туристически обекти през първото полугодие на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес по повод Световния ден на туризма, 27 септември.  

Близо 9,86 милиона нощувки са отчетени у нас за периода януари–юни 2025 г., спрямо 9,26 милиона за същите месеци на 2024 г., което представлява увеличение от 6,4 на сто.

Общо в Европейския съюз през първото полугодие са регистрирани 1,279 милиарда нощувки в туристически обекти, което отговаря на ръст от 2,3 на сто спрямо същия период на миналата година, когато бяха 1,249 милиарда.

Още: В Гърция отчитат българския успех с Шенген: Ходим все по-често на почивка в България

Най-съществено увеличение на нощувките са регистрирали Малта (12,7 на сто), Латвия (8,6 на сто) и Полша (8,5 на сто). Спад в броя на нощувките е отчетен единствено в Ирландия - от 3,5 на сто. 

Отчита се също повишение в броя на нощувките от чуждестранни туристи в целия ЕС – ръст от 3,1 на сто за полугодието, в сравнение с 1,7 на сто при вътрешните туристи. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В същото време Германия (0,2 на сто), Швеция (0,5 на сто) и Белгия (0,9 на сто) отчитат най-слаб ръст на нощувките на чуждестранните туристи, а Ирландия дори бележи спад от 3,5 на сто.

Най-висок дял на нощувките от чуждестранни граждани спрямо общия брой за полугодието са регистрирали Малта (93,6 на сто), Кипър (93,1 на сто) и Хърватия (87,6 на сто), докато в Германия, Полша и Румъния този дял е под 20 на сто.

Още: Хърватия отчете рекордна година за туризма

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Нощувки Туризъм туристи туристически обекти информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес