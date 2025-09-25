България е сред водещите в ЕС по ръст на туристическите нощувки

България е на шесто място сред държавите от Европейския съюз по ръст на броя на нощувките в туристически обекти през първото полугодие на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес по повод Световния ден на туризма, 27 септември.

Близо 9,86 милиона нощувки са отчетени у нас за периода януари–юни 2025 г., спрямо 9,26 милиона за същите месеци на 2024 г., което представлява увеличение от 6,4 на сто.

Общо в Европейския съюз през първото полугодие са регистрирани 1,279 милиарда нощувки в туристически обекти, което отговаря на ръст от 2,3 на сто спрямо същия период на миналата година, когато бяха 1,249 милиарда.

Най-съществено увеличение на нощувките са регистрирали Малта (12,7 на сто), Латвия (8,6 на сто) и Полша (8,5 на сто). Спад в броя на нощувките е отчетен единствено в Ирландия - от 3,5 на сто.

Отчита се също повишение в броя на нощувките от чуждестранни туристи в целия ЕС – ръст от 3,1 на сто за полугодието, в сравнение с 1,7 на сто при вътрешните туристи.

В същото време Германия (0,2 на сто), Швеция (0,5 на сто) и Белгия (0,9 на сто) отчитат най-слаб ръст на нощувките на чуждестранните туристи, а Ирландия дори бележи спад от 3,5 на сто.

Най-висок дял на нощувките от чуждестранни граждани спрямо общия брой за полугодието са регистрирали Малта (93,6 на сто), Кипър (93,1 на сто) и Хърватия (87,6 на сто), докато в Германия, Полша и Румъния този дял е под 20 на сто.

