ЕС с план за украинските бежанци: Връщане у дома или легализация?

Европейският съюз подготвя разпоредби за края на временната закрила за украинските бежанци. Планът е предназначен за постепенен преход към законно пребиваване или завръщане у дома. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на препоръки от Съвета на ЕС. В документа се посочва, че временната закрила за украинците в страните от ЕС е валидна до 4 март 2027 г. Този статут беше въведен през март 2022 г. след избухването на пълномащабната война на Русия срещу Украйна и е бил удължаван няколко пъти.

Временен характер

Съветът на ЕС отбелязва, че закрилата е с временен характер, така че е необходимо предварително да се подготвят условията за нейния край. Планът предвижда плавен и координиран преход, като се вземат предвид както възможностите на Украйна, така и нуждите на бежанците. Уточнява се още, че много украинци вече са се интегрирали в страните от ЕС, научили са езика, намерили са работа и са изпратили децата си в местните училища. Затова властите в държавите-членки трябва да създадат възможности за такива лица да преминат към национални разрешения за пребиваване.

Става въпрос за видове жителство, въз основа на пребиваване, основано на заетост, образование, научни изследвания, семейни обстоятелства или други причини. ЕС препоръчва на бежанците да се предостави пълна информация за правата и предимствата на тези статути.

Доброволно завръщане в Украйна

ЕС подчертава, че завръщането в Украйна трябва да бъде постепенно и доброволно. За тази цел ще бъдат разработени специални програми, които дават приоритет на подкрепата за реинтеграция в общностите в Украйна. Тези програми трябва да включват помощ при намиране на жилище, достъп до здравеопазване и основна инфраструктура. Такива инициативи могат да бъдат финансирани чрез фондове на ЕС и с подкрепата на международни организации.

Семейна и детска подкрепа

За украинските граждани с деца са предвидени специални условия. Ако детето посещава училище в страна от ЕС, родителите ще могат да останат до края на учебната година. Особено внимание ще бъде обърнато и на хората със специални нужди. Законното им пребиваване в ЕС ще бъде удължено, докато Украйна може да предостави необходимата им подкрепа.

Единен подход

Планира се създаването на специални информационни центрове (Unity Hubs), които да подпомагат бежанците в информирането им за възможностите за преход към други статути и програми за връщане. Украинските граждани ще имат възможност да получат консултации и обяснителни материали. Координацията между страните от ЕС и Украйна ще се осъществява чрез специални платформи. ЕС подчертава необходимостта от единен подход, за да се избегне претоварване на националните системи и да се осигури справедливо разпределение на отговорностите.

Според Европейската комисия броят на лицата, ползващи се с временна закрила в ЕС, е бил приблизително 4,3 милиона души през януари 2025 г. Очаква се този брой да остане стабилен през цялата 2025 г., след което да намалее до 4,1 милиона до края на 2025 г. и до 3,8 милиона до края на 2026 г. Прогнозира се още, че 200 000 души ще напуснат Украйна годишно през 2025 и 2026 г., както и завръщането на приблизително 100 000 души, но това ще се случи едва през 2027 г.

Снимки: Getty images