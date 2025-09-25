Войната в Украйна:

25 септември 2025, 14:15 часа 346 прочитания 0 коментара
Връщат банята в Горна баня на Столична община

Областният управител на София Стефан Арсов прие владението на банята в Горна баня, съобщиха от пресцентъра на областната управа. В началото на май кметът на София Васил Терзиев пое ангажимент процесът по връщане на сградата на банята в Горна баня да започне незабавно. Въпреки заявените намерения, реалните действия бяха предприети едва преди две седмици – пет месеца след първоначалното обещание, се посочва в съобщението.

Арсов подчертава, че за него е приоритет сградата - ценен паметник на културата и символ за местната общност, да бъде върната за управление на Столична община в рамките на минимално необходимия срок.

"Хората очакват конкретни резултати. Моята отговорност е административните действия да бъдат завършени прозрачно и без отлагане", заяви областния управител.

В средата на май от Столичния общински съвет предложиха Столичната община да придобие безвъзмездното право на управление и на собственост за задоволяване на обществени потребности от местно значение, включващи адаптация и реставрация на минералната баня "Горна баня" като хидротермален център.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община баня Горна баня областен управител Стефан Арсов
