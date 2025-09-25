Чакайте, търпение: Вместо бензин веднага, губернаторът на Крим дава обещания (ВИДЕО)

Проявете търпение - така Сергей Аксьонов, назначеният от руснаците губернатор на анексирания от режима на руския диктатор Владимир Путин полуостров Крим, се обърна към всички - жители и гости на Крим - по темата с липсата на бензин. Аксьонов увери, че се вземали всички необходими мерки, обаче бензин нямало заради намаленото производство в руските петролни рафинерии.

"Очаква се бензиностанциите да бъдат снабдени с необходимото количество бензин АИ-95 до 2 дни. Въпросът с наличността на бензин АИ-92 ще бъде решен до 2 седмици", заяви Аксьонов.

Руският икономически ежедневник "Комерсант" съобщава, че в Русия 2 на 100 бензиностанции са затворили в периода 28 юли - 22 септември, 2025 година. Това е 2,6% от всички руски бензиностанции. И отново, причината е ясна - украинските удари срещу руските петролни рафинерии. Ситуацията е особено тежка на юг - в анексирания Крим и Севастопол почти половината от бензиностанциите вече не продават гориво. Освен украинските удари, за кризата допринасят и планирани ремонти на рафинерии плюс логистични проблеми.

Around 360 gas stations in Russia have shut down due to fuel shortages, according to Russian media. The crisis is most severe in the south, with a 14% drop in stations, while in occupied Crimea and Sevastopol nearly half have closed. pic.twitter.com/EaiqUXULR4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2025

In occupied Crimea, people wait for hours in line for gasoline. Fuel is so scarce that even tiny deliveries to gas stations feel like a celebration. Yet the "gas station country" still insists everything is just fine. pic.twitter.com/AMAR7yTnQB — WarTranslated (@wartranslated) September 25, 2025

В Русия има пълна забрана за износ на бензин до края на септември, а тази седмица в руските медии излизат публикации, които сочат за бъдеща подобна забрана и за износ на дизелово гориво. "Комерсант" цитира източници от руското правителство, според които се обсъжда удължаване на забраната за износ на бензин до края на годината за всички участници на пазара. Министерството на енергетиката заяви, че ситуацията се следи постоянно и цялото допълнително гориво се насочва към вътрешния пазар. Стабилизиране се очаквало до края на октомври - Още: Удар след удар по най-голямото руско пристанище в Черно море. В Русия: Ще е епично Украйна да ни смаже енергетиката, а не ние тяхната (ВИДЕО)