Чакайте, търпение: Вместо бензин веднага, губернаторът на Крим дава обещания (ВИДЕО)

25 септември 2025, 14:29 часа 307 прочитания 0 коментара
Проявете търпение - така Сергей Аксьонов, назначеният от руснаците губернатор на анексирания от режима на руския диктатор Владимир Путин полуостров Крим, се обърна към всички - жители и гости на Крим - по темата с липсата на бензин. Аксьонов увери, че се вземали всички необходими мерки, обаче бензин нямало заради намаленото производство в руските петролни рафинерии.

"Очаква се бензиностанциите да бъдат снабдени с необходимото количество бензин АИ-95 до 2 дни. Въпросът с наличността на бензин АИ-92 ще бъде решен до 2 седмици", заяви Аксьонов.

Руският икономически ежедневник "Комерсант" съобщава, че в Русия 2 на 100 бензиностанции са затворили в периода 28 юли - 22 септември, 2025 година. Това е 2,6% от всички руски бензиностанции. И отново, причината е ясна - украинските удари срещу руските петролни рафинерии. Ситуацията е особено тежка на юг - в анексирания Крим и Севастопол почти половината от бензиностанциите вече не продават гориво. Освен украинските удари, за кризата допринасят и планирани ремонти на рафинерии плюс логистични проблеми.

В Русия има пълна забрана за износ на бензин до края на септември, а тази седмица в руските медии излизат публикации, които сочат за бъдеща подобна забрана и за износ на дизелово гориво. "Комерсант" цитира източници от руското правителство, според които се обсъжда удължаване на забраната за износ на бензин до края на годината за всички участници на пазара. Министерството на енергетиката заяви, че ситуацията се следи постоянно и цялото допълнително гориво се насочва към вътрешния пазар. Стабилизиране се очаквало до края на октомври

