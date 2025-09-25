След руската провокация: Турция изпрати "летящ радар" AWACS в Литва

Турция е разположила усъвършенстван радарен самолет AWACS в Литва – знак, че НАТО засилва отбраната си в Балтийския регион след нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Турция е изпратила един самолет за въздушно наблюдение и контрол, способен да открива ниско летящи дронове и други обекти, които наземните радари не улавят, предаде Bloomberg. Те помолиха да останат анонимни, тъй като информацията не е публична. По думите им мисията ще продължи до четвъртък. Министерството на отбраната на Турция отказа коментар.

Временното разполагане е жест на солидарност към останалите членове на военния съюз, казаха източниците.

Ходът идва в момент, когато страните от НАТО се опитват да координират отговора си на руските самолети и дронове, които навлизат във въздушното им пространство, като партньорите дори си противоречат открито. Още: НАТО официално отговори на Русия за провокациите с изтребители и дронове (ВИДЕО)

Руските провокации

Във вторник вечерта Германия предупреди за риска от сваляне на руски самолети, докато почти по същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп показа, че е отворен към по-агресивен подход, подкрепен от Полша и балтийските държави.

Френският президент Еманюел Макрон заяви пред France 24 в сряда от Ню Йорк, че НАТО трябва да „вдигне нивото“ при „нови руски провокации“. Все пак той подчерта, че алиансът не бива да стига дотам да сваля самолети.

Естония тази седмица поиска извънредни заседания на НАТО и Съвета за сигурност на ООН, след като три руски изтребителя прекараха 12 минути във въздушното пространство на балтийската страна в петък. Инцидентът стана само седмици след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша и Румъния. Военни дронове навлязоха и в Литва от Беларус през юли. Още: Не 12 мин, а само няколко секунди нарушение - и Турция свали руския самолет през 2015 г.

В отговор на тези нарушения Италия обяви, че удължава мисията на своята противовъздушна система в Естония. Швеция и Полша започват учение под името „Gotland Sentry“, за да подсилят защитата на стратегическия остров Готланд в Балтийско море.

Руски военни самолети – включително хеликоптери и транспортни машини – понякога са навлизали във въздушното пространство на държави от НАТО през годините. Военни експерти смятат, че тези инциденти представляват символичен знак на неуважение към границите на алианса, а в случая с бившите съветски републики Литва, Латвия и Естония – послание, че Москва не ги разглежда като напълно независими държави.

Подобни нарушения зачестиха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.