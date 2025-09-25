Войната в Украйна:

Ако Русия е мечка, да не ходи далеч от бърлогата си, защото мечетата й ще останат сираци

25 септември 2025, 12:18 часа 566 прочитания 0 коментара
Ако Русия е мечка, да не ходи далеч от бърлогата си, защото мечетата й ще останат сираци. Думите, изречени в предаването Студио Actualno са на журналиста и международен анализатор Иво Иванов. Той коментира хода на войната в Украйна, която според него Русия губи и не защитава националните си интереси. Иво Иванов каза, че разумният глас в САЩ, който не ходи постоянно по гайдата на президента Доналд Тръмп, е държавният секретар Марко Рубио.Ето как отговори журналистът на въпрос възможно ли е след разговора между Рубио и Лавров в Ню Йорк да бъдат подновени мирните усилия за прекратяване на войната в Украйна:

“В Москва има такава, да я наречем управляваща прослойка, върхушка, която си е поставила за цел да защитава, според тях, руските национални интереси, чрез криво поставени цели.

Целите с военна експанзия към Европа са средства, които не водят до защита на руските национални интереси. Руските национални интереси бяха други, но сега успешно ги проиграха. Колкото по-рано осъзнаят, че са загубили тази война, колкото и да се правят...

Нали говорителят на Кремъл Дмитрий Песков да заявява, че те били мечка, (а не книжен тигър, както президентът Тръмп нарече Русия в собствената си социална мрежа, бел. ред.), тази мечка трябва да си знае бърлогата. И да не ходи много далече от нея, защото мечетата й ще останат сираци.“

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
