ВАС отказа да предложи нов председател, съдът остава под контрола на Чолаков

Днешното заседание на Пленума на Върховния административен съд (ВАС) отново показа колко заплетена остава ситуацията около управлението на институцията след изтичането на мандата на Георги Чолаков. Със 90 гласа "за" и три "против" магистратите отклониха предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) именно те да посочат временно изпълняващ длъжността председател.

От съда посочват, че правомощията на Пленума на ВАС са да изслушва кандидатите за председател и да изразява становище по кандидатурите. Така въпросът отново се връща в съдийската колегия, която ще трябва да определи изпълняващ функциите на председател. Още: "Ясно е, че Чолаков е маша на Пеевски": Мирчев след записа, свързан с шефа на ВАС (ВИДЕО)

Какво казва законът?

На 15 юли Съдийската колегия на ВСС реши да поиска от Пленума на ВАС да предложи кандидат за и.ф. председател, мотивирайки се с промени в ЗСВ от януари. Според промените при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата на "трима големи" – главния прокурор, председателя на ВКС или председателя на ВАС – трябва да бъде назначаван временно ръководител, който не може да стои на поста повече от шест месеца.

Именно тези поправки породиха сериозен дебат. Както вече стана ясно, случаят на Георги Чолаков е особено показателен. Мандатът му изтече, но поради липса на кандидати той остана като и.ф. председател. Съдийската колегия прие, че след 21 юли той няма право да продължи. Затова Чолаков беше пратен в двемесечен отпуск, а начело временно застанаха неговите заместници Мариника Чернева и Любомир Гайдов. Още: Плюшени зайчета-подаръци за всички: Награди за административните ни съдии

Аудиозапис

Ситуацията се усложни още повече след публикуването на аудиозапис, в който се чува глас, наподобяващ този на Чолаков. В него се коментират именно промените в ЗСВ и се излагат спорни аргументи, че новите правила не се отнасят до неговия случай, тъй като мандатът му е изтекъл преди приемането на поправките. Автентичността на записа все още не е потвърдена, но съдържанието му поставя под въпрос доколко Чолаков сам е търсил начин да остане начело на ВАС, въпреки законовите ограничения.

Паралелът със Сарафов

Случаят напомня и на този с Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор въпреки изтичането на шестмесечния срок. Прокурорската колегия на ВСС прие, че законовите изменения не действат със задна дата и не важат за заварени случаи. Така Сарафов остана на поста, а казусът с Чолаков изостря допълнително разнобоя между двете колегии на ВСС. Още: Чуждо БМВ и 300 000 лв. вземания декларират "двамата големи" без мандат Сарафов и Чолаков

Междувременно политическите сили и министърът на правосъдието Георги Георгиев остават без позиция, въпреки че именно той може да свика Пленума на ВСС, за да изясни противоречивите тълкувания.