Изобилие от български вкусове на специални цени в Kaufland

Където и да пътуваме, винаги се връщаме у дома, към корена. Към родните вкусове и продукти, които са неизменна част от българската трапеза. След дългото лято Kaufland напомня, че българските храни са достъпни за всеки и заслужават специално място в ежедневното меню. От 22 до 28 септември изобилие от продукти, произведени в България, се предлагат на страхотна цена в магазините на ритейлъра. Всички те могат да бъдат разгледани в онлайн брошурата тук.

Сред българските вкусове тази седмица се отличава селската вита баница в различни разновидности от пекарната на ритейлъра, предлагана на половин цена за 0,89 лв. От свежата витрина впечатление прави варено-пушено свинско филе на стойност 10,99 лв., намалено с 31%. Също там може да се открие и сирене „Елена“ от краве мляко за 12,99 лв., с 40% по-изгодно от редовната му цена. В духа на традиционната кухня неизменна част от менюто е и българският жълт лук, наличен с 45% отстъпка за 3,25 лв. за 5 кг, подходящ за ястия като яхнии, супи или салати.



Собствената марка на ритейлъра „Брей!“ идва с големи намаления и богато разнообразие от родни вкусове. Сред тях е класическото кисело мляко с 2% масленост за 0,99 лв. – свежо и леко, с традиционен български вкус, както и едро смляна лютеница от българска капия за 5,99 лв. , която носи аромата на узрели чушки. На платото с мезета изпъкват деликатеси като горнооряховски суджук от 97% говеждо месо за 6,99 лв., бански старец за 5,49 лв. и сух шпек за 4,99 лв. – всяко със своя характер и история. Сиренето от овче мляко за 7,99 лв. е чудесно допълнение със своя наситен вкус, а сезонната салата боб с лютеница, предлагана във витрината за 7,99 лв./кг., носи духа на традиционната българска трапеза. Под същата марка се предлагат и свежи зеленчуци – салата айсберг с 42% намаление за 1,99 лв./бр., спанак 300 г за 2,99 лв., както и моркови за 1,99 лв./кг., които внасят свежест и цвят във всяко ястие.

Българската градина продължава да носи своите дарове и в началото на есента. В Kaufland тази седмица се открояват златните ябълки превъзходна от „Бул Ейпъл“ – отгледани в Първомай, сочни и сладки, сега с 55% намаление и цена от 1,99 лв./кг. Те са идеални както за училищна закуска, така и за домашни десерти. Към тях се добавя и друг есенен символ – българската сладка царевица, предлагана за 0,89 лв./кг. с 44% намаление. Варена или печена, тя носи топлия вкус на лятото и се превръща в любимо изкушение за малки и големи.

Богатството на българските вкусове е най-осезаемо, когато около масата се съберат близки хора, а платото е подредено с продукти, носещи традиция и характер. Сред акцентите този път е филе „Елена“ от „Стария ловец“ – класика за празнични поводи, сега на половин цена за 23,99 лв./кг. Допълва го свинско филе от „Димитър Маджаров“, известно със своята крехкост, на 25,99 лв./кг., както и ароматната луканка „Орехите“ с 34% намаление. За мезетата на трапезата подхождат и салати със запомнящ се вкус – северняшка лютика за 9,49 лв./кг. и снежанка за 7,99 лв./кг. Селекцията се завършва от млечни предложения като пушен кашкавал от „Димитър Маджаров“ за 10,99 лв. и сирене от краве мляко Lacrima за 11,99 лв., които внасят богатство и плътност във всяко плато за споделяне.

Лоялните клиенти с Kaufland Card могат да се възползват от специални предложения, които правят българските продукти още по-достъпни. Свежата витрина предлага свински бут без кост с внушителна отстъпка от 48% – на цена от 6,49 лв./кг. Сред млечните изкушения изпъква изгодната промоция от два кашкавала „Белииса“ на цената на един за 13,99 лв. С допълнителни 25% намаление идват традиционните продукти „Имало едно време“ – боб, леща, ориз и други, а бялата захар „Сладея“ (1 кг.) е на цена от 1,29 лв. Със същата отстъпка от 25% се предлагат и всички слайс колбаси на КФМ, допълвайки платото с родни вкусове на още по-добри цени.

Всички хипермаркети на Kaufland в страната вече предлагат риба в специална свежа опаковка – изчистена и готова за бързо приготвяне у дома. Сред акцентите до 28 септември са изчистен пресен лаврак от Средиземноморието за 18,99 лв./кг., хек филе от див улов за 11,99 лв./кг. и калмари туби за 15,99 лв./кг. Всички седмични оферти могат да бъдат разгледани онлайн тук.