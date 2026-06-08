Сред най-добрите в света: Кой български плаж гарантира пълна чистота

Централният плаж в Свети Влас отново получи международния екологичен знак "Син флаг", потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели - качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Това каза упрвителят на фирмата-концесионер "Венид Бийч" Георги Чапкънов пред БТА.

Високите качества на плажа са признати, той е многократен носител на престижното отличие "Син флаг". Този сертификат се присъжда само на плажовете, които отговарят на 32 изключително високи критерия за чистота на плажната ивица.

От управата на плажа изразиха задоволство от отличието и подчертаха, че изискванията на програмата се прилагат стриктно и последователно. Сертификатът "Син флаг" позволява на плажовете да мерят своите стандарти с тези в световен мащаб, коментира Чапкънов.

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Гордеем се с това признание, но за нас то е преди всичко отговорност. Синият флаг не е просто награда, той е ангажимент към нашите гости. Туристите заслужават плаж, който отговаря на европейско ниво. Всяка година влагаме сериозни средства в инфраструктурата, поддръжката на плажа, каза управителят на дружеството.

В България носителите на "Син флаг" са 26, три от тях се намират на територията на Свети Влас.

Качеството на морската вода на "Свети Влас - Централен" се контролира чрез лабораторни проби два пъти месечно, прави се и редовна дезинфекция. Изградена е необходимата инфраструктура за хора с увреждания, включително адаптирани санитарни възли и рампи за достъп.

Плажът от 1 юни е оборудван със спасители, постове, чадъри, шезлонги. Спазено е изискването за 50% свободна зона за плажуващите.

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