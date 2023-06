Стана известно журито на ФАРА 2023

Организационният комитет на ФАРА обяви състава на журито на двадесет и третото издание на Фестивала.

Тази година събитието отново ще представи творческия и медийния конкурси. Всеки от тях се провежда в съответствие със своя специфичен регламент, категории и критерии. Журито на творческия конкурс е съставено от творчески директори и независими експерти с доказан опит и постижения в своята професия в България и чужбина. Рекламните форми и кампании, участващи в Медийния конкурс, ще бъдат оценени и наградени от професионалисти с дългогодишна практика в комуникационната индустрия.

Организаторите на Фестивала отбелязват, че участието в журито е признание за самите експерти, избрани в състава му, но е и свързано с отговорност на всеки един от тях спрямо работата и усилията на комуникационните агенции, както и спрямо репутацията на индустрията като цяло.

Марсел Леви е Председател на журито на Творческия конкурс на ФАРА‘23

Организационният комитет на ФАРА‘23 покани Марсел Леви за председател на журито на Творческия конкурс на тазгодишния Фестивал на Българската асоциация на комуникационните агенции.

Марсел е сред доайените на рекламата в България. Той е творчески директор на Noble Graphics и партньор в агенцията. В своята дългогодишна професионална кариера той е бил част от две от най-успешните международни агенции, представени на българския пазар, а през 2004 се присъединява към екипа на Noble Graphics.

Марсел е сред най-уважаваните и награждавани български творчески директори, като в неговото портфолио присъстват призове от международни фестивали, като Golden Drum, Eurobest, Epica, Cannes Lions, Cresta, Fina, The Cup и Effie. Той е бил член на редица международни журита, между които тези на Golden Drum, Ad Stars, New York Festivals, Ad Black Sea и KIAF.

Многократен член на журито на ФАРА, Марсел е носител на наградата „Агенция на годината“ на фестивала Златния чадър. Носител на наградата „Агенция на годината“ на ФАРА и с трите агенции, в които е работил, като само с Ноубъл печели престижния приз 4 пъти. Носител на Гранд При на ФАРА. Шесткратен победител на Effie България като „Най-ефективна агенция на годината“.

Журито на Творческия конкурс събира творчески директори на комуникационни агенции и независими експерти.

Към Марсел Леви за оценяване на рекламните форми и комуникационни кампании, участващи в Творческия конкурс, се присъединяват: Васил Петраков (Creative Director / Film Director, guts&brainsDDB), Велина Мавродинова (Творчески директор, Ентусиазъм), Георги Златков (Творчески директор, The Smarts), Елена Митова (Творчески директор, McCann Sofia), Илия Яков (Creative Director, All Channels communication group), Ирина Тончева (Независим експерт / Програмен директор, БГ Радио), Константин Вълков (Независим експерт /Програмен и търговски директор, Дарик радио), Константин Трендафилов (Партньор / Творчески директор, Human), Максим Стоименов (Творчески директор, B+RED), Момчил Захариев (Творчески директор, NEXT-DC), Надежда Трифонова (Основател и Творчески директор, NRG Brands), Петя Савова (Творчески директор, Huts Group), Радомир Иванов (Business&Creative Lead, Saatchi&Saatchi), Явор Гърдев (Независим експерт / Театрален и кинорежисьор, Народен театър “Иван Вазов”).

Представители на компании – рекламодатели се присъединяват и тази година към Grand Jury на Фестивала.

В отличаването на комуникационните кампании, участващи в конкурса, принос ще имат Виктория Станчева (Brand Marketing Manager, Fashion Days), Елица Иванова (Мениджър Маркетинг България, Загорка АД, част от Heineken), Илияна Захариева (Директор „Корпоративни комуникации“, А1 България).

Професионалисти от страна на комуникационните агенции и Нова Броудкастинг Груп в журито на Медийния конкурс

Mедийните кампании и рекламни форми в конкурса ще бъдат оценени и наградени от жури в състав: Александър Гагов (Managing Director, Connected / All Channels Group), Анелия Стоянова (Управител медии, The Smarts Group), Владимир Стоилов (Managing Director, Wavemaker), Елица Нановска (Директор Продажби, „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД), Иво Алтънов (Managing Director, Noble Graphics), Митко Каракашев (Head of Digital, NEXT-DC), Радослав Неделчев (Главен оперативен директор и Главен директор управление на клиенти, dentsu Southeast Europe), Силвия Юдакова (Digital Media Director, guts&brainsDDB), Юлита Станишева (Executive Media Director, McCann Sofia).

Експертите в лекционната програма

Лекционната програма на ФАРА’23 се обогати с още двама експерти с изключителен професионален опит, които ще споделят със своите български колеги тенденциите в индустрията.

Шимон Демиркол е творчески лидер, базиран във Варшава, Полша. Като асоцииран творчески директор в Saatchi&Saatchi Полша, той отговаря за генерирането на иновативни идеи, които използват технологии и AI решения. Шимон твърдо вярва, че продължаващата AI революция означава, че има още много за постигане, тъй като той вижда бъдеще, пълно с безкрайни възможности. Затова и темата на неговата лекция ще бъде “AI&U : how AI can be your next dream team partner”.

Яцек Целински е опитен медиен експерт и старши мениджър с над 20 години маркетингов опит, който отговаря за посоката на развитие на бизнес линията Media&Performance на dentsu Poland и на агенциите в групата. С практика в журналистиката и обширна работа с водещи рекламодатели като The Coca-Cola Company и Procter&Gamble, Яцек притежава комбинация от умения в медиите и дигиталното съдържание.

Те се присъединяват към:

Сузана Албакърки – изпълнителен творчески директор на Uzina, вице-президент на Art Directors Club of Europe (ADCE);

Ханс Бьокер – творчески бранд стратег с основен принос за изграждането на луксозната модна марка AlphaTauri и член на Борда на ADCE;

Мари Рейг Флоренса – хуманист, коуч и експерт по креативно лидерство.

Наред с конкурсната и лекционната програма пред гостите на Фестивала ще бъде представена изложба на проектите, участващи в конкурса за лого и графична идентичност на ФАРА. Победителят в конкурса ще бъде награден по време на заключителната церемония.

Достъпът до Фестивала е с акредитации

Акредитация за Фестивала можете да закупите от ТУК. Цените варират спрямо сроковете на закупуване. Вторият срок изтича на 28 май. Членове на БАКА и студенти получават специални цени за достъп до събитието.

ФАРА‘23 събира отново заедно рекламната общност благодарение на силната подкрепа от „Нова Броудкастинг Груп“ и „Нетинфо“.

ФАРА се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Събитието ще се проведе за първи път в Бургас от 8 до 10 юни в пространството на Международен конгресен център Бургас. Мотото на Фестивала е „Не е реклама, комуникация е“, а събитието е подкрепено от редица професионалисти от различни сфери на комуникационната индустрия.