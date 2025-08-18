Кошлуков е взел 143 000 лв. годишна заплата, докато управлява БНТ без мандат

Емил Кошлуков, чийто мандат като генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), изтече преди години, е получил над 143 000 лева заплата от трудови доходи през 2024 г. Това показва декларацията му за имущество и интереси за изминалата година, публикувана през август от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Той държи над 175 хиляди лева в банкова сметка, а в други две има съответно 30 000 лева и 4600 щатски долара - произходът на всички е "заплата".

Генералният директор на БНТ има и 24 000 лева задължения по две кредитни карти, които са с договорена лихва от 17 на сто.

И през юли 2025 г. Съветът за електронни медии (СЕМ) не успя да избере генерален директор на Българската национална телевизия. Процедурата бе прекратена, защото нито един кандидат не получи нужните три гласа. Съгласно Закона за радиото и телевизията - до избора на нов генерален директор Емил Кошлуков ще продължи да бъде начело на БНТ. Новият избор ще се проведе на 16 октомври, а крайният срок за подаване на документите е 12 септември.

СЕМ не изпълни решението на Върховния административен съд от юни 2025 г. - да приключи процедурата от четвъртия етап на кандидатите, които участваха в конкурса още преди три години. Според указанията на съда процедурата по избора се върна във финален етап - гласуване на кандидатурите на всеки един от осемте кандидати, като членовете на СЕМ можеха да дават вот само "за" или "против", но не и "въздържал се". Очевидно, те откриха начин отново да не изберат никого. Самият Кошлуков е сред кандидатите.

Снимка: БГНЕС

През август съдът (неокончателно) постанови, че предварителното изпълнение от СЕМ, с което се "узаконява" прекратяване на процедурата за първия конкурс, е нелегитимно. Издадени са две съдебни определения - и предвид същността им, дори последвалото развитие за конкурса, с гласуване от 15 юли, може да се окаже нелегитимно. Причината - на 15 юли СЕМ пак не избра генерален директор на БНТ и на всичкото отгоре реши да има нов конкурс, без да се даде възможност да се обжалва предварителното изпълнение за спиране на старата процедура. Това е предпоставка за нови жалби и битка в съда.

Какво декларират генералните директори на БНР и БТА?

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев е декларирал апартамент в Дряново с площ 110 квадратни метра, придобит през 2019 г. от съпругата му. Тя има и къща с двор в село Зая, Дряново, с площ от 40 км. М. Придобита е през 2019 г. И двата обекта са от наследство. Съпругата на Вълчев кара „Мазда“ за 8000 лева, придобита през 2011 г. с пари от възнаграждение.

Самият генерален директор на БТА има шест банкови сметки, като в две от тях няма пари. В останалите има общо над 7000 лева. Той има пет типа задължения по договор към банки – два кредита (за 61 029 лв. и за 12 759 лв.), овърдрафт – 3000 лева, и две кредитни карти (15 155 лева и 10 000 евро). Има дялове в дружество „Систера“ в Шумен на стойност 5000 лева – то е собственост на съпругата му Силвия Ботева-Вълчева.

През 2024 г. Вълчев е взел 146 515 лева от трудови доходи, както и над 14 000 лева доходи от наем/предоставяне на права или имущество.

Генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев е декларирал лек автомобил Land Rover, придобит през 2024 г. за 27 000 лева - пари от заплата. Той има над 97 000 лева в банкова сметка - също средства от заплата, а съпругата му държи близо 40 000 лева в своя сметка (от заплата).

На името на Митев има два ипотечни кредита - с лихви от 3,62% и 2,6%. Те са на стойност 64 836 лв. и 364 942 лв. Той е взел над 195 000 лева пари от заплата за 2024 г., а съпругата му - повече от 58 000 лева.

