18 август 2025, 16:08 часа 347 прочитания 0 коментара
Посолството на САЩ с важна информация за кандидатите за туристическа виза

Посолството на САЩ в България разпространи важно съобщение за кандидатстващите за туристическа виза в Щатите. Става въпрос за нови правила от 2 септември. Промените са направени от Държавния департамент на САЩ и касаят критериите за освобождаване от интервю при кандидатстване за туристическа виза (B1/B2), съобщиха още от посолството. Туристическата виза за САЩ, известна още като виза B-2, е документ, който позволява на чужденци да посещават Съединените щати за кратък период от време с цел туризъм, развлечение или медицинско лечение.

Новите правила

Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключени от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца — те могат да подадат документи по пощата, при условие, че:

- повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата;

- навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза;

- кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство;

- нямат отказана виза и отговарят на условията.

Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю, се казва още в съобщението на посолството в социалната мрежа. ОЩЕ: Стъпка към отпадане на визите за САЩ: Най-малко откази от 18 години насам

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
