Значителни валежи, градушки и гръмотевици: Жълт код в 11 области на страната

18 август 2025, 14:04 часа 611 прочитания 0 коментара
Жълт код за заначителни валежи, придружени с гръмотевици, е обявен в няколко области на страната за вторник (19 август). Той важи за части от Благоевград, Софийска област, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Габрово, Стара Загора, Сливен, Шумен и Търговище. Има възможност за локални наводнения. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

ОЩЕ: Чадър, дъждобран, гръмоотвод: Прогнозата за времето до края на месеца с Николай Василковски

Времето утре

Във вторник въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 25 градуса.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра – около 12 градуса.

ОЩЕ: След жегите и сухото време: Заоблачава се и идва дъждю

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
