Светкавица удари самолет над Варна

09 април 2026, 21:12 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Товарен самолет (Boeing 747-443) на Atlas AIR е бил ударен от светкавица по време на излитане край Варна, съобщава специализираният сайт за метеорология MeteoBalkans. От там допълват, че инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда. По първоначална информация, самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност, малко след излитане. Въпреки удара от мълния, екипажът е запазил пълен контрол над самолета.

Още: НЛО или игра на светкавици: Огненочервен ореол се появи в небето над Италия (СНИМКА)

От авиационните власти уточняват, че подобни инциденти не са необичайни и съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удари от мълнии. Конструкцията им позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи.

Още: Светкавица предизвика пожар край морето

Елин Димитров Отговорен редактор
