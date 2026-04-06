Спорт:

Светлина за децата от Ямбол: Семейство предлага дом и за двамата

06 април 2026, 14:56 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: община Бургас
Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца от Ямбол заедно. Това е изключително важно, за да се запази емоционалната връзка между тях, съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Двете деца бяха изведени от дома им след опасна ситуация с едното. Те са в добро здраве, независимо от това, че са настанени в две приемни семейства.

По думите на министър Адемов е изработен график за свиждания между двете деца. "В момента се издирват близки и познати на децата, тъй като по Закона за закрила на детето това е първата стъпка, ако те се съгласят децата да бъдат настанени при тях, това ще бъде приетата мярка", поясни той.

"Успоредно с търсенето на възможност за настаняване на децата се работи и с родителите по отношение на техния родителски капацитет и условията на живот в семейството, защото няма по-важна грижа от семейната грижа в домашна обстановка", каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че миналата седмица тригодишното дете увисна от тераса на осмия етаж на жилищен блок № 14 в кв. „Златен рог“ в града. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Приемно семейство Ямбол Хасан Адемов пострадало дете балкон
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес