Светлина за децата от Ямбол: Семейство предлага дом и за двамата

Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца от Ямбол заедно. Това е изключително важно, за да се запази емоционалната връзка между тях, съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Двете деца бяха изведени от дома им след опасна ситуация с едното. Те са в добро здраве, независимо от това, че са настанени в две приемни семейства.

ОЩЕ: Лоши условия и съмнения за наказание: Как дете се озова на косъм от смъртта в Ямбол

По думите на министър Адемов е изработен график за свиждания между двете деца. "В момента се издирват близки и познати на децата, тъй като по Закона за закрила на детето това е първата стъпка, ако те се съгласят децата да бъдат настанени при тях, това ще бъде приетата мярка", поясни той.

"Успоредно с търсенето на възможност за настаняване на децата се работи и с родителите по отношение на техния родителски капацитет и условията на живот в семейството, защото няма по-важна грижа от семейната грижа в домашна обстановка", каза той.

ОЩЕ: Дете виси от осмия етаж, полицията едва го спасява

Припомняме, че миналата седмица тригодишното дете увисна от тераса на осмия етаж на жилищен блок № 14 в кв. „Златен рог“ в града.