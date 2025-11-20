Най-важните новини за деня: 20 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 ноември 2025 г.

ПАРИТЕ ЗА ПЕНСИИ МИНАХА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ С РЕКОРДЕН СКОК НА ВНОСКАТА

Парламентът одобри на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Той беше подкрепен от депутатите от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". Проектът съдържа едни от най-съществените промени за работещите и бизнеса, сред които се откроява безпрецедентното увеличение на вноската за пенсия с два процентни пункта от 1 януари – ръст от над 10% спрямо настоящата тежест.

"ПРАЗНИКЪТ НЕ Е САМО ЗА БОГАТИТЕ": ВЛАСТТА СЕ РАЗБРА ЗА РАЗМЕРА НА КОЛЕДНИТЕ ДОБАВКИ

Властта се разбра коледните добавки за пенсионерите да бъдат в размер на 120 лв., каквото предложение направиха от ГЕРБ тази сутрин. Такива ще получат пенсионерите под линията на бедност, която е 638 лв., а такива добавки ще получат общо 536 хил. пенсионери. Решението е взето на Съвета за съвместно управление на коалицията, обяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева по време на брифинг в парламента след като партньорите във властта се събраха в почивката на парламента.

БОРИСОВ: ГЕРБ ПРЕДЛАГА 120 ЛВ. КОЛЕДНИ ДОБАВКИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му предлага 120 лв. коледни надбавки за пенсионерите под прага на бедност, стана ясно от изявлението му пред медиите. Стана ясно, че ще се направи среща в Съвета за съвместно управление и накрая ще има общо решение. "Една партия педложи 50 лв., друга 110 лв. за коледните надбавки. Формирах решението си на база репортаж на бТВ за една баба. Затова ние предложихме днес 120 лв.", каза Борисов.

НОВО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪЦИТЕ ЩЕ ПЪЛНИ "ПРАСЕ-КАСИЧКАТА" НА ПЕЕВСКИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ АСЕН ВАСИЛЕВ

"Направихме арт инсталация с "прасе-касичката" пред "Ларгото" до Министерски съвет. В този бюджет ще вземат пари от всеки един български гражданин, за да се напълни прасе-касичката на властта. Правителството дава по-малко пари за пенсионерите, за да напълни прасе-касичката на Делян Пеевски". Това заяви пред bTV лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА Е ИЗПЕРКАЛА: СВЕТЛАНА ДЖАМДЖИЕВА ЗА ДЕЛОТО СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ (ВИДЕО)

Разбирам, че съдебната система е изперкала. Това каза в предаването Студио Actualno журналистката Светлана Джамджиева, създател и главен редактор на информационно-аналитичния сайт “Клуб Z“. Тя отговори на въпроса колко могат да разбунят духовете на хората едни политически процеси, като тези срещу Благомир Коцев и Никола Барбутов: “Аз лично съм много смутена от казуса с Коцев. Разбирам, че съдебната система е изперкала, извинявам се. Но не мога да разбера как шест съдебни състава се произнасят по един и същи начин. Това означава, че ако този човек е сварен, така да се каже, то е много сериозна подготвителна работа. Макар че на пръв поглед изглежда абсолютно... Някаква си прави някакъв си донос, защото загубила някакъв си търг.

"СВОБОДА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ": ПРОТЕСТИ СРЕЩУ АРЕСТИТЕ НА КОЦЕВ И БАРБУТОВ В ЦЯЛАТА СТРАНА (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната" организира протести в защита на кмета Благомир Коцев в София, Пловдив и Варна. Недоволството преминава под мотото "Свобода за политическите затворници". Организаторите на протеста не са съгласни със задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и продължаващия съдебен процес срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

ПЕТЪР КИЧАШКИ: КРЪГЪТ ОКОЛО РАДЕВ СЕ ОПИТВА ДА ДЕСТАБИЛИЗИРА ДЪРЖАВАТА ПРЕДИ ЕВРОТО (ВИДЕО)

Въпросът с референдума на Радев има два аспекта: правно-технически и политически. Председателят на парламента не може за прави преценка по допустимост. Това е нарушение и това е повече от ясно. Сега Радев се опитва да го изкара някаква юридическа победа, но Конституционният съд съвсем правилно е постановил.

ДАННИ, ЧЕ ХИЛЯДИ В МВР ИЗБЯГВАТ ФИЗИЧЕСКИ ИЗПИТ: КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА?

Вътрешният министър Даниел Митов изнесе детайли за последствията за служители на МВР, които не отговарят на изискванията за физическа подготовка поради неиздържане на съответните тестове, отказ от явяване или заобикаляне на явяването. Той го направи в писмен отговор на въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов, касаещ изказване на бившия силов министър Веселин Вучков. По негови данни – за 2024 година 1671 служители на ведомството са били в болничен в деня на изпита за физическа подготовка, 322-ма не са го издържали, а 605 не са се явили.

ЛИЦЕ ОТВЪД СТАТИСТИКАТА: ИСТОРИЯТА НА МАРИЯ И НОВАТА СТРАТЕГИЯ НА СОФИЯ ЗА ХОРАТА БЕЗ ДОМ

Зад данните, изнесени от заместник-кмета по социалните въпроси в Столична община, Надежда Бачева, че "бездомността в София е значително по-ниска, отколкото бездомността в големите европейски градове", стоят реални човешки съдби. Една от тях е тази на 58-годишната Мария, която доскоро е била част от невидимата статистика на хората без дом.

БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ КОНФИСКУВАХА ХИЛЯДИ АНТИКИ: ГЛАВНИЯТ ЗАПОДОЗРЯН ФИНАНСИРАЛ НЕЗАКОННИ РАЗКОПКИ НА БАЛКАНИТЕ

Координирана операция, ръководена от българските власти с подкрепата на Европол, разби престъпна мрежа, обвинена в мащабен трафик на културни артефакти в цяла Европа и извън нея, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на официални лица в четвъртък. В операцията са взели участие полицейски и съдебни органи от Гърция, Албания, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Действията са били координирани чрез командни центрове в София и в Евроджъст, а разследванията все още продължават.

ИСТЕРИЯТА С ЕВРОТО СТАБИЛИЗИРА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ: АНАЛИЗ НА ДКСБТ

Колкото повече започва словесната истерия с въвеждане на еврото в България, толкова повече се стабилизират цените на храните. За последните 7-8 месеца има почти прави криви, с много леки изменения в определяне на цените на храните нагоре. Пазарът ни е много стабилен. Това заяви председателят на Държавната комисия по софийските стокови борси и тържища Владимир Иванов пред bTV.

"НЯМА ДА Е ЕДНОСТРАНЧИВ": ШЕФЪТ НА ДАНС КАЗА КАКВО ЩЕ СЪДЪРЖА ДОКЛАДА ЗА ПРОДАЖБА НА "ЛУКОЙЛ"

"Няма да бъде даван едностранчиво, а ще бъде подкрепен с информация", каза временно изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев по време на изслушването си за поста във връзка с доклада на контраразузнавателната служба при евентуална продажба на "Лукойл", каквито законови правомощия бяха вменени след американските санкции срещу рафинерията. Припомняме, че наскоро имаше купувач на рафинерията в лицето на швейцарската компания "Гънвор", но САЩ казаха, че става въпрос за руска марионетка и сделката пропадна.

МАЛКО СЪМ РАЗОЧАРОВАН ОТ ПУТИН, НО ВИЕ СЕ ПРЕДАЙТЕ: ВСЕ СЪЩОТО ОТ САЩ ПРИ ТРЪМП ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пълен кръг – пак сме там, откъдето започнахме. Точно така изглежда ситуацията след вчерашния 19 ноември, в който не остана голяма западна медия, която да не огласи какъв уж нов план има САЩ за постигане на мир в Украйна. От изнесеното по медиите обаче по същество това е план за капитулация на Украйна – и е пределно ясно, че от американска страна двигател пак е Стив Уиткоф, специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп за Близкия изток, а зад него прозира пак влиянието на руския диктатор Владимир Путин, упражнено през Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за благосъстояние – Още: Новият план за мир на САЩ в Украйна: Подробностите изплуват, руснаците пак използваха Уиткоф

РУСИЯ ДА ВЗЕМЕ ДОНБАС "ПОД НАЕМ" И ДА НЕ АТАКУВА ЕВРОПА: ОЩЕ РАЗКРИТИЯ ЗА МИРНИЯ ПЛАН НА САЩ

Планът на американската администрация за прекратяване на войната в Украйна, подпалена от диктатора Владимир Путин, предвижда Киев да отстъпи изцяло региона на Донбас (Донецка и Луганска област), а Русия да плаща наем за фактическия контрол. Това съобщава британското издание The Telegraph, позовавайки се на източници, запознати с условията на проектоспоразумението. Те подчертават, че Украйна „ще запази законната собственост“, но не е уточнено какво означава това. Не е посочен и размерът на евентуалните плащания.

ТРЪМП ИСКА ЦЯЛА ЛАТИНСКА АМЕРИКА, ШЕПНАТ В ГЕРМАНИЯ

От началото на втория мандат на Доналд Тръмп като президент САЩ действат в Латинска Америка с динамика, невиждана от половин век, пише Handelsblatt. Вашингтон изгради мащабно военно присъствие в Карибите.В целия регион американският президент подкрепя лидери, които споделят неговите политически възгледи, и в замяна осигурява привилегирован достъп до чужди пазари за американски корпорации.

"ЧУДОТО" НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО В МЕКСИКО: НЯМАШЕ КЛУБ, А СЕ ПРЕВЪРНА В НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ

204 дни!