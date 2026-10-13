Състоянието на моряците и има ли тежко пострадали: Нова информация след поредния удар по кораб в Черно море

Нов удар с дрон по кораб в български води. Кореспондентът на bTV Йордан Фотев във Варна съобщи, че корабът "Челси-3" е плавал под малтийски флаг е бил ударен на 14-15 морски мили, източно от Бяла. По думите на кореспондента, корабът е собственост на Турция. На морската гара във Варна в една от линейките се преглежда един от пострадалите моряци. Още две линейки също потеглиха към болниците в града. Още: Нова атака с дронове по търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Екипажът на кораба се състои от 14-15 души, като моряците в него не са тежко пострадали.

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Журналистите не са успели да разговарят с нито един от пострадалите моряци.

Още трима моряци трябва да пристигнат във Варна с катер на Гранична полиция.

Има сериозно присъствие на полиция, като към момента контролните органи не позволяват за разговори с официалните лица.

Припомняме, че нова атака с безпилотни летателни апарати и удар с дронове по търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е станала в Черно море - името на кораба е "Челси 3". Инцидентът станал на 15 морски мили от град Бяла - тоест на ръба на българските териториални води. Информация съобщи Нова телевизия, а данни за същото публикува и БНТ.

Сигналът за нападението над кораба "Челси 3" е подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик".

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб. Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.

Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Все още няма официално потвърждение от властите.

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд, съобщава още сайта Maritime.bg.

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