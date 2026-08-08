Добра и лоша новина: Ядем чисти плодове и зеленчуци, но внасят домати за 30 цента

До българския пазар не достигат плодове и зеленчуци с пестициди, но има проблем с вноса на продукцията. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти в землището на радомирското село Поцърненци, където министърът участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч.

Плодовете и зеленчуците, които се контролират, се проверяват за наличие на остатъци от пестициди, увери той. По думите му до момента при тези проверки не са установени такива остатъци. „Все още нямаме открити, и се надявам така да бъде, да няма остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които контролираме“, заяви Абровски.

Домати първо качество за 30 цента

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Министърът обяви, че при проверките се установяват и случаи, при които цените на вносни плодове и зеленчуци будят съмнение.

Като пример министърът посочи домати първо качество, предназначени за човешка консумация, които се внасят от трети страни на цена от около 30 цента.

„Няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България“, поясни министърът.

Според Абровски е необходимо при вноса да се извършват насрещни проверки на фактурите, за да се установи дали посочените цени отговарят на реалните. Той посочи, че ако продукцията се декларира на изкуствено занижени цени, това може да ощети държавния бюджет, предаде БТА.

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Министърът съобщи, че в момента се прави анализ на резултатите от проверките, като първите данни се очаква да бъдат представени през следващата седмица.