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Министърът успокои, че африканската чума по свинете е овладяна

08 август 2026, 10:14 часа 1198 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Министърът успокои, че африканската чума по свинете е овладяна

Ситуацията с огнището на африканска чума по свинете във Варненско е овладяна. Това увери земеделският министър Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за прелетен дивеч.

"Колегите са на терен и работят. Африканската чума по свинете е изключително опасна. Има я в България от доста години. Слава богу няма прехвърляне извън стопанствата, където е открита. Ситуацията е овладяна", заяви той.

Министърът на земеделието и храните коментира, че инфекцията не е опасна за хората.

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"В момента ситуацията е овладяна, колегите работят, африканската чума по свинете е опасна, няма лек. Има я в България от доста години, в ловните стопанства проверихме и нямa", каза той.

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Източник: Getty Images

"Африканската чума по свинете не е опасна за хората, а само за дивите свине и питомните свине, по отношение на мерките - прави се санитарен кордон около огнището, където са установени, засилват се мерките за биосигурност", обясни Абровски, цитиран от Дарик.

Министърът ще участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч - пъдпъдък, гургулица и други. То ще се състои днес в землището на село Поцърненци, община Радомир, съобщиха от ресорното министерство.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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