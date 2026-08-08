От "Пожарна безопасност" предупредиха за сериозен риск в цялата страна

Внимание Горещо време! По данни на НИМХ в почти цялата страна индексът за пожароопасност е с много висока степен.

За това предупредиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

За днешния 8 август НИМХ издава предупреждение от оранжев код за високи температури за територии на областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

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Предупреждение от жълт код за високи температури пък има за територии на областите Бургас, Варна, Добрич, Перник, Смолян, София град и София област.

"Не палете огън на открито. Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове. При забелязване на дим или пламъци – сигнализирайте незабавно на тел. 112! Пазете природата от пожар!", призовават от ГДПБЗН.

От дирекцията напомнят, че над 90% от горските пожари са причинени или свързани с извършвана от човека дейност. Най-честа причина за пожари в природата е човешката небрежност.

"Ако внезапно се задими около Вас, напуснете веднага района! Сложете на носа и устата си мокра кърпа или друг платнен материал, за да предпазите дихателните си пътища. Ако огънят се приближи опасно, насочете се при възможност към голяма открита площ с малко растителност (скалисти местности, ливади) или покрай водоеми", предупредиха още от дирекцията.

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