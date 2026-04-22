Температури около нулата: Студ и мъгли в планините

22 април 2026, 10:12 часа
Снимка: БГНЕС
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, с температури около нула градуса. В планините има още превалявания от дъжд, а на много места вали и сняг.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие, добавят от ПСС.

Още: Вятър, мъгли и студ: Не ходете в планините

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици.

Над около 1200-1400 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°. 

Още: Слаб сняг, облаци и мъгли: Неподходящо за планински туризъм

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
мъгли облачно минусови температури планински туризъм
