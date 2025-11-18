Спорт:

Тунел на АМ “Струма“ остава временно без ток и други промени в движението

18 ноември 2025, 16:27 часа 370 прочитания 0 коментара
Тунел на АМ “Струма“ остава временно без ток и други промени в движението

През следващите дни шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в два участъка на АМ “Струма“ на територията на област Кюстендил.

До 14 ч. на 21 ноември (петък) за гаранционен ремонт на фуги на виадукта при 58-и км на АМ “Струма“, в посока София, ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

Още: В три области: Промени в движението по АМ “Струма“

На 20 ноември (четвъртък), от 9:30 ч. до 12:30 ч. шофьорите е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в тунел “Кочериново“ на АМ “Струма“. За изграждането на станция на мобилен оператор ще бъде прекъснато електрозахранването в двете тръби на тунела при 82-и км на автомагистралата.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ограничения в изпреварващата лента на АМ “Струма“

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: Без ток и в двете тръби на тунел “Големо Бучино“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Осветление АПИ тунел Кочериново АМ Струма
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес