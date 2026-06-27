Това лято BILLA предлага близо 200 вида сладолед

От близо 200 вида сладолед на цени, започващи от €0,61 за брой, могат да избират клиентите на BILLA това лято. Богатият асортимент включва както класически, така и екзотични вкусове. Тексаски пекан, солен карамел, тирамису, италиански лешник, фъстъчено масло с брауни и сладолед с 0% захар са само част от ледените изкушения.

На рафтовете на по-големите магазини от веригата могат да бъдат открити над 75 семейни опаковки в различни разновидности, близо 40 предложения в индивидуална опаковка и голям избор мултипак кутии с различни вкусове сладоледи на клечка и вафлена фунийка.

„Този летен сезон клиентите ни могат да разчитат на богато разнообразие от сладоледи – с превъзходно качество, любими марки и изкушаващи вкусове, които остават достъпни за семейния бюджет. Следим отблизо предпочитанията на потребителите и постоянно адаптираме асортимента си, за да предлагаме най-доброто на пазара.“, сподели Мирослав Христов, ръководител „Стратегическо управление на категориите“ в BILLA България.

Новост за сезона са и разнообразни вкусове от собствената марка на веригата Milora, които допълват портфолиото с модерни комбинации и достъпни предложения.

От класически до екзотични вкусове, от семейни кутии до разнообразни изкушения в единична опаковка за най-малките – BILLA предлага богат избор от вкусове и марки за всеки бюджет.