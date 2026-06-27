Ракети "Фламинго" удариха завод, част от програмите за "Орешник" и "Искандер-М"

Със своите крилати ракети "Фламинго", Украйна успя да нанесе пореден мощен удар срещу руския военнопромишлен комплекс. Този път жертва е руският военен завод АД "ФНВК "Титан-Барикади" - видеокадри от успешната атака вече излизат в Телеграм. Предвид значението на предприятието за руския военно-промишлен комплекс, то работи на 2-3 смени, изпълнявайки военни поръчки. Заводът се намира във Волгоград - там местните власти обявиха тревога заради ракетна атака, но засега мълчат за последствията - видеокадрите изпревариха официалната реакция - Още: "Трябва да пречистим Одеса с огън": Соловьов призовава, Украйна изчисти с огън руска рафинерия и военен завод (ВИДЕО)

В края на 2024 година журналистически разследвания и анализатори свързваха предприятието с програмата за балистични ракети "Орешник". Съобщаваше се също, че предприятието използва вносно високоточно оборудване.

Предприятието е и един от ключовите заводи на руския военно-промишлен комплекс, който участва пряко в програмата за отряд "Искандер-М". То е разработчик и производител на самоходната ракетна установка 9П78 и други наземни агрегати на комплекса "Искандер".

В допълнение към "Искандер", заводът произвежда и пускови установки за стратегическите ракетни системи "Топол-М" и "Ярс", поради което е под санкции от Украйна, САЩ, ЕС и други страни.

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