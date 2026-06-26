"Аз искам да порасна": Строги мерки за пътна безопасност поискаха на бдения в страната

Бдения в страната в памет на загиналите по пътищата. Хората искат незабавни и радикални мерки срещу бездействието на институциите и безумието по българските пътища. Бдението в София се проведе пред Съдебната палата. Под прозорците на магистратите се събраха родители, близки и роднини на деца загинали по пътищата в страната.

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Тази вечер дойдоха и много деца, които носиха със себе си палатки с призив войната по пътищата да спре. "Аз искам да порасна" - това бяха едни от най-силните думи, които можеха да се чуят пред Съдебната палата. Деца от спортната школа на "Славия" също дойдоха, за да почетат паметта на двамата си загинали приятели на АМ "Тракия".

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Протестиращите настояват за строг контрол, бързи и справедливи присъди спрямо шофьорите, причинили тежки катастрофи и не на последно място спешни инфраструктурни промени. "Крайно време е да се носи наказателна отговорност, да се посочат хората от АПИ, хората, които откраднаха парите от магистралите, хората, заради които загиват деца и да има вкарани в затвора", заяви Петя Иванова от Сдружение "Ангели на пътя".

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На протеста бе и Красимир Филипов, баща на убития на пешеходна пътека Филип. "За мене не е непоносимо как може тир да премине през ограничителни мантинели - те за какво? Да ги махнат! Къде е държавата?", попита почерненият родител.

"Стига вече" - с този призив излязоха и протестиращи в Пловдив. И там те поискаха незабавни и радикални мерки срещу бездействието на институциите.