Страшна драма: Съдбата на Иран на Световното по футбол се реши в последната секунда

Белгия и Египет се превърнаха в следващите два отбора със сигурно участие на 1/16 финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Двата отбора завършиха с по 5 точки в група G, но белгийците успяха да я спечелят благодарение на 2 гола по-добра голова разлика от Египет. Трети финишира тимът на Иран, който сега ще трябва да изчака и да се моли 3-те му точки да стигнат да го наредят сред най-добрите 8 трети отбора на първенството, за да продължи напред.

Мачът между Египет и Иран се превърна в истинско свирепо дерби, поне в началото, като още в 5-тата минута "фараоните" поведоха след като Махмуд Сабер прониза иранския вратар. Това стана след сериозно разбъркване и избита топка към границата на наказателното поле, където Сабер я посрещна и след рикошет тя влезе в иранската мрежа – 1:0. Само 5 минути по-късно Иран получи дузпа – абсолютно заслужено, но голямата им звезда Мехди Тареми я пропусна. Той стреля в долния десен ъгъл, но ударът изобщо не беше сложен и логично беше спасен.

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Иранците обаче не се стреснаха и продължиха вихрено да атакуват – само 2 минути по-късно те изравниха. Свиреп диагонален шут беше едвам избит от египетския вратар, но топката отиде на пътя на Рамин Резаян и той не сбърка от около метър дистанция на празна врата, но от много малък ъгъл – 1:1.

Постепенно обаче мачът почна да навлиза в руслото на по-предпазливите действия – иранците не можаха да задържат високото темпо от първия половин час, а египтяните лека-полека почнаха да установяват превъзходство, но иранската защита стоеше стабилно. И тогава дойде драматичната развръзка: В 89-тата минута Тареми нацели с глава напречната греда след корнер, обаче беше свирено и нарушение в атака. Тоталната драма обаче предстоеше - центриране от пряк свободен удар, адско разбъркване и след един блокиран удар Шоджа Халилзадех вкара топката във вратата. Само че беше отсъдена засада - ако изобщо имаше такава, тя беше на косъм, малкото пръстче на десния крак на иранския футболист. Минутка по-късно иранците на два пъти бяха на голови позиции, но египетски защитници блокираха ударите, а още една минутка по-късно Иран удари втора напречна греда!

В другия мач от група G Белгия логично се справи с Нова Зеландия. Белгийците победиха с 5:1 – два гола вкара Леандро Тросард, а един добави Кевин Де Бройне, като точно този гол направи белгийците първи в групата. Илайджа Джъст върна едно попадение в 84-тата минута, с което прати Белгия на второ място в групата, обаче Ромелу Лукаку направи преднината на белгийците пак 3 гола в 86-тата минута, а Алексис Салемакерс оформи крайното 5:1 в последната секунда.

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