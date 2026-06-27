27 юни: Румъния обявява война на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

27 юни 1913 г.: Румъния обявява война на България

На този ден през 1913 година по време на Междусъюзническата война Румъния обявява война на България. Румънска армия, наброяваща почти половин милион души, прекосява река Дунав. Тя успява да достигане на 30 км от София, възползвайки се от оголения тил на българската армия.

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Само два дни по-рано Гърция и Сърбия също обявяват война на България. С подписания на 28 юли 1913 г. Букурещки мирен договор приключва Междусъюзническата война. Според него България е лишена от голяма част от освободените от нея земи по време на Балканската война. Освен това страната ни понася тежки финансови щети.

Цар Фердинанд I не крие намеренията си за война с бившите съюзници на България, въпреки че осъзнава тежкото положение, в което страната се намира.

Още преди 16 юни сръбският крал подписва манифест за обявяване на война на България, но оставя датата в него непопълнена. В отговор на това цар Фердинанд I още на 16 юни дава заповед за действия на българската армия срещу армиите на Сърбия и Гърция. От своя страна и двете страни предприемат офанзива срещу България. Черна гора веднага се присъединява на тяхна страна. Три дни след Румъния в конфликта се включва и Турция.

Въпреки че постига някои успехи на бойното поле, България, която се оказва сама срещу всички свои съседи, е принудена да капитулира. Румъния и Турция са най-улеснени в действията, които предприемат срещу България. Без съпротива румънските войски стигат до София. Турция също успява без съпротива да заграби Източна Тракия.

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Австро-Унгария и Германия са двете държави, които насърчават най-много Фердинанд I за войната. Но след избухването й именно те не предприемат абсолютно никакви действия за противодействие на останалите балканските държави. В основата на това стои желанието им да задълбочат противоречията на Балканите и по този начин да унищожат Балканския съюз.

След поражението на България в Междусъюзническата война положението на монарха е сериозно разклатено. Но въпреки това Фердинанд I успява да се задържи на престола.

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