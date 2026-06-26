Войната в Украйна:

Унищожиха военен дрон край Кранево

26 юни 2026, 18:47 часа 2071 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Унищожиха военен дрон край Кранево

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, открит на 7 морски мили източно от Кранево. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Дронът е унищожен на място от екипаж на спасителен кораб от Военноморска база - Варна поради опасения за остатъчни взривни вещества.

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Действията на военнослужещите са по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили. Обезвреждането на дрона е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност.

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Кранево военни дрон война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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