Тържество на вярата: Патриарх Даниил посрещна безценни православни светини от Гърция

Българската столица се превърна в пристан на силна вяра и духовно единение. С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, в София пристигнаха безценни православни светини от Гърция – частица от ръката на св. Давид Евбейски и шапката, осветена от мощите на св. Йоан Руски.

Мост на вярата между България и Гърция

Реликвите бяха донесени от делегация на Гръцката православна църква, водена от Халкидския митрополит Хризостом и Скопелския епископ Никодим. Посрещането им бе белязано от изключителна тържественост. След първоначалното им излагане в параклиса „Св. вмчца Марина“, светините бяха пренесени с литийно шествие до митрополитската катедрала „Св. вмчца Неделя“. Звънът на камбаните и песнопенията на духовенството съпътстваха светините по улиците на града, спирайки минувачите в миг на смирение.

Живата благодат на светците

В своето обръщение към вярващите, патриарх Даниил подчерта смисъла на това посещение:

„До ден-днешен тези светци не са престанали да чудотворят, с което показват, че са живи пред Бога. Това е голямо тържество на вярата ни,“ заяви Негово Светейшество. Той допълни, че възможността българите да се докоснат до тези „човеци на Бога“, които дори векове след земния си път раздават любов и изцеление, е огромно благословение.

Кои са небесните застъпници?

Присъствието на св. Йоан Руски в България е дълбоко символично. Светецът, известен със своето нечовешко търпение и отказ да предаде вярата си в плен, се счита за бърз помощник при тежки болести и житейски изпитания. От друга страна, св. Давид Евбейски – великият чудотворец от XVI век, е символ на бащинската грижа и духовната мъдрост.

Вълна от миряни

Още в първите часове след полагането на мощите в катедралата „Св. Неделя“, пред храма се образуваха опашки от миряни. Хора от всички възрасти – майки с деца, възрастни хора и младежи – дойдоха, за да изпросят здраве и закрила. Според вярващите, докосването до шапката на св. Йоан Руски носи облекчение на страдащите, а молитвата пред десницата на св. Давид дава сили в трудни моменти.

Това духовно събитие напомни, че във времена на разделение и материални трудности, вярата остава единствената здрава нишка, която свързва небето и земята, историята и настоящето. Светините ще останат за поклонение, давайки шанс на всеки потърсил утеха, да я намери в тишината на храма.

Мартин Стоянов
