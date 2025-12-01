Александър Николов се върна към победите на рождения си ден

Вчера, на 29 ноември, отборът на българския волейболист Александър Николов Кучине Лубе Чивантова победи Кунео Волей с 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) в среща от осмия кръг на шампионата на Италия. Това беше пета победа през сезона за Лубе, която дойде навръх рождения ден на Алекс Николов. Той отново беше най-полезният играч за отбора си, като се отличи с 15 точки.

Лубе приключи серията си от поредни загуби

Преди мача вчера, Лубе беше в серия от две поредни загуби – с 2:3 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 17:19) от Падова и с 0:3 (27:29, 26:28, 25:22) от Пиаченца. Но на рождения си ден Алекс Николов се развихри, записа 15 точки и взе победата. Най-резултатният играч за противниците от Куено беше Нейтън Ферал с 12 точки. Така Лубе е със 17 точки след 8 изиграни срещи и на 4-то място във временното класиране.

За Алекс Николов предстои мач с предпоследния

Пред отбора на Алекс Николов са Трентино с 18 точки, Верона с 20 и лидерът Перуджа с 23. Перуджа обаче има 2 мача повече от Лубе, което дава реалистична възможност да го настигнат. Следващият мач за Алекс Николов и компания е срещу предпоследния Монца в сряда, 3 декември. Отборът е на 11-то място, като е записал само 1 победа от 9 мача (4 точки) и е в серия от 6 поредни загуби.

