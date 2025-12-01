Столичен район преминава към изцяло LED улично осветление

Район "Витоша" започва най-мащабната модернизация на публичната осветителна инфраструктура през последните години. Проектът включва цялостната подмяна на 5400 външни осветителни тела с нови LED осветители от най-висок енергиен и технологичен клас. Подмяната на осветителните тела е част от по-широка програма на района за подобряване на публичните пространства, обновяване на инфраструктурата и въвеждане на съвременни, по-ефективни решения в управлението.

Модернизацията обхваща цялата осветителна мрежа на района, включително:

основни булеварди и улици;

междублокови пространства и локални улички;

големи квартални алеи;

паркове, алеи и пешеходни маршрути;

райони с интензивно движение на пешеходци и автомобили.

"Новите LED тела предоставят по-равномерна осветеност, по-висока видимост и безопасност, по-добро цветопредаване, намаляване на светлинното замърсяване и отблясъците, както и по-дълъг експлоатационен живот и по-ниски разходи за поддръжка, аргументират се от район "Витоша".

"Тази модернизация е ключов етап в развитието на района. Подмяната на 5400 осветителни тела поставя нов стандарт за качество на публичната среда. Реализираме проект, който осигурява по-добра видимост, по-голяма безопасност и по-надеждна инфраструктура. Подходът е системен и устойчив – с ясни критерии, пълен контрол и реални резултати за хората", заяви зам.-кметът по "Строителство, инфраструктура и екология" инж. Красимир Джамбазов.

Очакван ефект

След приключване на проекта жителите и гостите на района ще усетят значително подобрение в:

качеството на нощното осветление;

сигурността на пешеходците и велосипедистите;

комфортa на придвижване в кварталите;

визуалната идентичност на градската среда;

надеждността на осветителната инфраструктура.