Столичен район преминава към изцяло LED улично осветление

01 декември 2025, 12:55 часа 482 прочитания 0 коментара
Район "Витоша" започва най-мащабната модернизация на публичната осветителна инфраструктура през последните години. Проектът включва цялостната подмяна на 5400 външни осветителни тела с нови LED осветители от най-висок енергиен и технологичен клас. Подмяната на осветителните тела е част от по-широка програма на района за подобряване на публичните пространства, обновяване на инфраструктурата и въвеждане на съвременни, по-ефективни решения в управлението.

Модернизацията обхваща цялата осветителна мрежа на района, включително:

  • основни булеварди и улици;
  • междублокови пространства и локални улички;
  • големи квартални алеи;
  • паркове, алеи и пешеходни маршрути;
  • райони с интензивно движение на пешеходци и автомобили.

"Новите LED тела предоставят по-равномерна осветеност, по-висока видимост и безопасност, по-добро цветопредаване, намаляване на светлинното замърсяване и отблясъците, както и по-дълъг експлоатационен живот и по-ниски разходи за поддръжка, аргументират се от район "Витоша".

"Тази модернизация е ключов етап в развитието на района. Подмяната на 5400 осветителни тела поставя нов стандарт за качество на публичната среда. Реализираме проект, който осигурява по-добра видимост, по-голяма безопасност и по-надеждна инфраструктура. Подходът е системен и устойчив – с ясни критерии, пълен контрол и реални резултати за хората", заяви зам.-кметът по "Строителство, инфраструктура и екология" инж. Красимир Джамбазов. 

Очакван ефект

След приключване на проекта жителите и гостите на района ще усетят значително подобрение в:

  • качеството на нощното осветление;
  • сигурността на пешеходците и велосипедистите;
  • комфортa на придвижване в кварталите;
  • визуалната идентичност на градската среда;
  • надеждността на осветителната инфраструктура.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
улично осветление район Витоша
