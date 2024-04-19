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В Пампорово отчетоха минусови температури

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В Пампорово отчетоха минусови температури
Снимка: Pamporovo.me

Минимална температура от минус 3 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово, според информация от Планинската спасителна служба.

В района на връх Рожен термометрите отчетоха минус 2,3 градуса, а в Чепеларе - минус 0,8 градуса, съобщиха от Метеорологичната станция на Рожен.

Градушка е валяла на няколко места в област Смолян през последното денонощие след рязкото захлаждане. Районът около хижа „Свобода“, община Баните е побелял от градушка, краткотраен леден валеж е имало и на връх Стойките.

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