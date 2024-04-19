В Пампорово отчетоха минусови температури
В района на връх Рожен термометрите отчетоха минус 2,3 градуса, а в Чепеларе - минус 0,8 градуса, съобщиха от Метеорологичната станция на Рожен.
Градушка е валяла на няколко места в област Смолян през последното денонощие след рязкото захлаждане. Районът около хижа „Свобода“, община Баните е побелял от градушка, краткотраен леден валеж е имало и на връх Стойките.
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Редактор:
Виолета Иванова
Етикети: минусови температури Пампорово