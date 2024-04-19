В Пампорово отчетоха минусови температури

В района на връх Рожен термометрите отчетоха минус 2,3 градуса, а в Чепеларе - минус 0,8 градуса, съобщиха от Метеорологичната станция на Рожен.

Градушка е валяла на няколко места в област Смолян през последното денонощие след рязкото захлаждане. Районът около хижа „Свобода“, община Баните е побелял от градушка, краткотраен леден валеж е имало и на връх Стойките.