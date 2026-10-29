Първи резултати от вота:

След потъването на контейнеровоз: Проверяват морската вода от Дуранкулак до Созопол

29 октомври 2026, 11:38 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След потъването на контейнеровоз: Проверяват морската вода от Дуранкулак до Созопол

Екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" са взели проби от морската вода по крайбрежието край Созопол. Пробонабирането е във връзка с вчерашния инцидент с контейнеровоз край Шабла. При първоначалния визуален оглед в Созопол не са установени видими следи от замърсяване. Теренните измервания също не са показали отклонения в качеството на морската вода, включително по показателя за съдържание на разтворен кислород, като това бе установено от екипите на място при вземането на пробите.

ОЩЕ: ВИДЕО от атаката с дронове по контейнеровоз в Черно море

По-рано от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проби ще бъдат взети и от морската вода край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра и Бяла. Предвидено е да бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата, съобщи БТА.

Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Варна и Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
морска вода контейнеровоз ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес