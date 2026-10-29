След потъването на контейнеровоз: Проверяват морската вода от Дуранкулак до Созопол

Екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" са взели проби от морската вода по крайбрежието край Созопол. Пробонабирането е във връзка с вчерашния инцидент с контейнеровоз край Шабла. При първоначалния визуален оглед в Созопол не са установени видими следи от замърсяване. Теренните измервания също не са показали отклонения в качеството на морската вода, включително по показателя за съдържание на разтворен кислород, като това бе установено от екипите на място при вземането на пробите.

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По-рано от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проби ще бъдат взети и от морската вода край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра и Бяла. Предвидено е да бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата, съобщи БТА.

Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Варна и Бургас.