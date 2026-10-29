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Литиево-йонни батерии, строителни материали, корозивни течности и киселини: Какво точно е превозвал потъналият контейнеровоз

29 октомври 2026, 12:13 часа 1488 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Литиево-йонни батерии, строителни материали, корозивни течности и киселини: Какво точно е превозвал потъналият контейнеровоз

Ясно е какъв е бил опасният товар на потъналия край българските брегове контейнеровоз CONTSHIP JET. От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уточниха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси.

Контейнеровозът е превозвал също хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Вместо информация за еко замърсяване, обвинения към Румъния

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"Потънал е контейнеровозът, ударен вчера край Калиакра. Сред превозваните товари има литиево -йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси. Вместо да излезе и да каже има ли опастност от екологично замърсяване, Радев каза на румънците, че предизвиквали Русия като я обвиняват за ударените кораби", написа депутатът от ПП-ДБ Стела Николова.

"У нас Радев не казва, че дроновете са руски. В Румъния обсъждат дали Радев не помага на руснаците. Същевременно Йотова твърди, че е за мир, Радев и той за мир, но руснаците атакуват кораби в нашата икономическа зона", коментира още тя.

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Николова припомни, че контейнеровозът е пътувал към Румъния, а не към Украйна.

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"Вместо да изрази загриженост, Радев обвинява Румъния за позицията на тяхното правителство и въпреки че френски самолет е предупредил за атаката нашите ВМС, те си признаха, че не могат да направят нищо. Войнолюбецът Путин потапя кораби в нашата акватория, това може да има последствия за нашия туризъм, но на правителството му пука повече за руските интереси. Къде е България и защитата на нашата сигурност и суверенитет? Не е ли националния ни интерес българското Черноморие да не бъде арена на бойни действия? Но какво да очакваме от премиер, който каза, че убийствата на бизнесмени у нас ще продължат", попита още Николова.

Атаката

CONTSHIP JET беше атакуван на 28 октомври на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в изключителната икономическа зона на България. Корабът плаваше под либерийски флаг по маршрут от Хайфа към Констанца.

Всичките 18 души от екипажа бяха евакуирани. По първоначалните данни на борда е имало 14 филипински и четирима украински моряци.

Корабът потъна около полунощ срещу 29 октомври. Властите продължават да следят ситуацията и да оценяват потенциалните рискове за морската среда.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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