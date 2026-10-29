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Важно за пътуващите по АМ "Хемус": Спират камионите над 12 тона

29 октомври 2026, 13:34 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Важно за пътуващите по АМ "Хемус": Спират камионите над 12 тона

Ограничават движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала „Хемус“ в петък, неделя и понеделник. Мярката се въвежда в участъка от изхода на София до пътен възел „Ботевград“ (при 47-и км) с цел улеснение на трафика и повишаване на безопасността на пътуващите по време на основния ремонт на тунел „Топли дол“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В петък (30 октомври) и 6 ноември, в интервалът от 15 до 21 часа, ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София.

В неделя (1 ноември) и 8 ноември в периода между 14 и 21 часа, ще се ограничава пътуването на тежкотоварни автомобили над 12 т, движещи се към София

В понеделник (2 ноември) и 9 ноември между 7 и 9 часа, ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 т и в двете посоки. 

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По време на ограничението в петък алтернативният маршрут за камиони над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода „Петрохан“. Същият обходен маршрут ще може да се ползва и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София.

Преминаването на камиони над 12 т през Искърското дефиле не се препоръчва, тъй като трафикът там се осъществява в една лента поради обрушване и укрепване на скални откоси.

В случай че интензивността намалее „Пътна полиция“ ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, повишаване на пропускливостта на трафика и пътната безопасност на всички пътуващи.

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Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол“, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.

 

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Ремонт Магистрала Хемус тунел "Топли дол"
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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