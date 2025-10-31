Внимание шофьори: Ограничават движението по АМ "Тракия" край Пазарджик

От 8:00 до 18:00 часа днес (31 октомври) в участъка от 102-ри до 103-ти км на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

ОЩЕ: Свършва ремонтът на АМ “Тракия“ край Стара Загора

От вчера е възстановено движението на магистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км.

Къде все още има ремонти?

Продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София, припомнят от АПИ.

В Стара Загора се ремонтират 10 километра между 208-и и 218-и км, а в област Сливен – 11 километра, от 262-ри до 273-ти км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия ремонтите в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.