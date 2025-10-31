Любопитно:

Внимание шофьори: Ограничават движението по АМ "Тракия" край Пазарджик

31 октомври 2025, 06:40 часа 241 прочитания 0 коментара
Внимание шофьори: Ограничават движението по АМ "Тракия" край Пазарджик

От 8:00 до 18:00 часа днес (31 октомври) в участъка от 102-ри до 103-ти км на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

ОЩЕ: Свършва ремонтът на АМ “Тракия“ край Стара Загора

От вчера е възстановено движението на магистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км.

Къде все още има ремонти?

Продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София, припомнят от АПИ.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

В Стара Загора се ремонтират 10 километра между 208-и и 218-и км, а в област Сливен – 11 километра, от 262-ри до 273-ти км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия ремонтите в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ремонти Магистрала Тракия промяна на движението движение
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес