Студени утрини и слани: Изпращаме септември с вятър, ето как посрещаме октомври

Изпращаме септември с ветровито време, но без особени валежи. Облачността ще е променлива, с разкъсана облачност. На моменти ще се покаже и слънце. Очакват се силни пориви на вятъра в Източна България. Температурите ще са около 19-24 градуса, но зарази северния вятър се усеща по-студено. Посрещаме октомври със студено време, а рано сутрин ще има и слани. Тази прогноза за времето на прави синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По думите му прогнозите сочат, че четвъртък, петък и събота (1, 2 и 3 октомври) сутрешните температури ще се около 4-5 градуса.

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„Осезаемо затопляне се очаква около 10 октомври, като температурите ще се повишат до 25, а на места и над 25 градуса“, каза той.

„Няма промяна и за есента, и до Нова година. Ранните прогнози допускат температири над нормата, но се очакват есенни валежи. Трябва да сме говори за дъждовна есен и дъждовно начало на зимата“, каза Василковски.

Времето днес

Ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен вятър, в западната половина от страната от североизток, а в източната – временно силен, от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 6 и 14 градуса, в София - около 10 градуса, а максималните - между 19 и 24 градуса, в София – около 19 градуса.